Карасин: Важно, чтобы встречи по карабахскому урегулированию приносили реальные результаты

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин обсудил проблему нагорно-карабахского урегулирования на встрече с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в Ереване.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил Г.Карасин журналистам.

По его словам, стороны приветствовали встречи лидеров Азербайджана и Армении и высказали пожелание, чтобы эти встречи продолжались.

"Над этим работают сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Но впереди новые встречи, я так понимаю, что на разных уровнях - на уровне лидеров стран и на уровне глав МИД. Встречи должны быть хорошо подготовлены, чтобы они были субстантивными, приносили реальные результаты и продвижение вперед", - отметил российский дипломат.

По его словам, важно чтобы международная обстановка вокруг карабахской проблемы была предсказуемой и спокойной.

Говоря о возможном прорыве в нагорно-карабахском урегулировании замглавы российского МИД указал, что "это сложный вопрос".

"Всем хотелось, чтобы прогресс был быстрым. Но надо быть реалистами и полагаться на здравый смысл и переговоры руководства Армении и Азербайджана при помощи международного сообщества", - указал дипломат.