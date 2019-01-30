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    Карасин: Россия слаженно работает с США в рамках МГ ОБСЕ

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Россия достаточно слаженно работает с США и Францией в рамках Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил замглавы МИД России Григорий Карасин журналистам в Ереване.

    "Мы тоже с американцами вместе работаем в рамках тройки (Минская группа ОБСЕ - ред). Пока мы довольно неплохо взаимодействуем с американцами и французами в рамках существующих структур", - заявил Г.Карасин.

    Говоря о стремлениях  азербайджанского и армянского обществ к мирному сосуществованию, российский дипломат указал на "необходимость воспитания взаимного доверия и стремления к мирным решениям сложных проблем".

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