Политолог: Есть предпосылки для вывода карабахского урегулирования из положения стагнации в 2019 году

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В 2018 году упущены реальные шансы для разблокирования ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил Report политолог Тофиг Аббасов, комментируя итоги года и перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта в следующем году.

"Итоги года в контексте карабахского урегулирования можно считать неутешительными, поскольку упущены реальные шансы для разблокирования положения", - заявил Т.Аббасов.

По его словам, упущенные возможности связаны как с нестабильной ситуацией в Армении, где произошла "бархатная революция", так и с тем, что во власть в этой стране пришли новые люди, которые не знают, как и что предложить для урегулирования конфликта.

"Николу Пашиняну не хватило опыта и мудрости оценить по достоинству инициативу Баку в связи с обменом пленных по принципу "всех на всех". Если бы он поддержал ее, это могло бы принести ему политические дивиденды, и еще сыграло бы роль первого успешного шага сторон на пути к примирению... Этого не произошло, и теперь все ожидания связываются с новым годом", - считает политолог.

Т.Аббасов выразил мнение, что есть определенные предпосылки для вывода положения из стагнации в следующем году.

"Азербайджан дал понять Еревану, что не предпримет никаких наступательных действий в карабахском направлении до тех пор, пока новые власти не определятся со своей позицией. Признание азербайджанского главы МИД Эльмара Мамедъярова о том, что появилась возможность для достижения взаимопонимания в скором времени, говорит о намерении сторон больше не испытывать судьбу. Потому можно ожидать прорыва в предстоящее время", - добавил эксперт.