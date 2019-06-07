Песков: Карабахский конфликт в ходе встречи Путина и Пашиняна не обговаривался

Карабахский конфликт в ходе встречи Путина и Пашиняна не обговаривался

7 июня, 2019 11:22

https://report.az/storage/news/73b85d848723534f456a98ea8dd7855a/545583b0-494c-44e1-845c-a57ee218aeb5_292.jpg Вопрос нагорно-карабахского урегулирования в ходе встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не обсуждался. Об этом российскому бюро Report заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя встречу. "Карабахский конфликт не обговаривался. Подробный разговор вчера состоялся, очень обстоятельный, очень доверительный по двусторонним отношениям и по разным аспектам торгово-экономического взаимодействия", - заявил Д. Песков. Напомним, накануне президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Игбал Рустамов

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