Песков: Карабахский конфликт в ходе встречи Путина и Пашиняна не обговаривался

Вопрос нагорно-карабахского урегулирования в ходе встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не обсуждался.
Об этом российскому бюро Report заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя встречу.
"Карабахский конфликт не обговаривался. Подробный разговор вчера состоялся, очень обстоятельный, очень доверительный по двусторонним отношениям и по разным аспектам торгово-экономического взаимодействия", - заявил Д. Песков.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Игбал Рустамов
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