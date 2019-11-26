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Начальник Генштаба: Нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности

Карабахский конфликт - основная угроза региональной безопасности

Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков заявил на встрече с делегацией во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым.

Н.Садыков подчеркнул важность достижения решения конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе норм и принципов международного права.

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