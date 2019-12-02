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МИД РФ: Карабахский конфликт может быть решен исключительно политико-дипломатическими средствами

Карабахский конфликт может быть решен дипломатическими средствами

Россия продолжает играть активную роль в посреднических усилиях по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. 

Как передает Report, об этом отмечается в комментарии МИД РФ в связи с официальным визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Азербайджан.

"Содействие сторонам в НКУ (нагорно-карабахского урегулирования - ред.) относится к числу российских внешнеполитических приоритетов, находится в центре внимания президента России. Исходим из того, что конфликт может быть решен исключительно политико-дипломатическими средствами, путем диалога между сторонами. Будем и далее способствовать достижению урегулирования как в составе сопредседателей Минской группы ОБСЕ по НКУ, так и в национальном качестве с учетом наших тесных отношений с Азербайджаном и Арменией", - отмечается в комментарии.

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