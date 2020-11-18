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Ветеран Карабахской войны матерям шехидов: Кровь ваших сыновей отомщена

Ветеран Карабахской войны матерям шехидов: Кровь ваших сыновей отомщена Дильгам Низами оглу Гамидли родом из села Ашагыбаш Исмаиллинского района. Наш 29-летний соотечественник, вложивший свой вклад в победу азербайджанской армии в 44-дневной войне, получил осколочные ранения в спину и ногу в боях на Физулинском направлении и
Нагорно-карабахский конфликт
18 ноября 2020 г. 20:56
Ветеран Карабахской войны матерям шехидов: Кровь ваших сыновей отомщена

Дильгам Низами оглу Гамидли родом из села Ашагыбаш Исмаиллинского района. Наш 29-летний соотечественник, вложивший свой вклад в победу азербайджанской армии в 44-дневной войне, получил осколочные ранения в спину и ногу в боях на Физулинском направлении и скрыл это от своих армейских товарищей. Когда его пытались вывезти с территории, рядом упал танковый снаряд. В результате он получил несколько осколочных ранений в голову и другие части тела.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, Д.Гамидли после длительного лечения в Баку вернулся домой, где был встречен с большим почетом.

"Слава Аллаху, сегодня я рядом со своими родными. Желаю терпения всем семьям шехидов. Выше голову, родители шехидов, кровь ваших сыновей отомщена. Уничтожив подлых врагов, мы спасли наши земли от оккупации", - сказал ветеран.

Отец Низами Гамидли отметил, что гордится тем, что воспитал такого сына, который добровольно присоединился к освобождению оккупированных земель Азербайджана.

Отметим, что сегодня день рождения Дильгама Гамидли.

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Версия на азербайджанском языке Фото Qarabağ qazisindən şəhid analarına: "Oğullarınızın qanı yerdə qalmadı"

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