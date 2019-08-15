​Карабахские армяне раскритиковали призывы Никола Пашиняна в Ханкенди

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян не должен повторять ошибки своего предшественника Сержа Саргсяна и не говорить от имени всех карабахцев".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении "Движения за восстановление Албанской Автокефальной церкви и наследия тюрок-христиан", руководимого карабахским армянином Артуром Агаджановым.

Документ был зачитан в Тбилиси на презентационном мероприятии международной неправительственной миротворческой организации "Общекавказский Дом".

В заявлении отмечается, что спустя 30 лет на митинге, проведенном на площади в Ханкенди, вновь прозвучал призыв к "миацуму" (арм. "воссоединение" - ред.), что недопустимо и ведет к новой эскалации напряженности в карабахском конфликте: "Мы должны решить конфликт вместе с карабахскими азербайджанцами в рамках территориальной целостности Азербайджана".

Документ подписали активисты "Движения за восстановление Албанской Автокефальной церкви и наследия тюрок-христиан".