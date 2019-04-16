Канада ответила на ноту Азербайджана: Мы не признаем т.н. "Нагорно-Карабахскую Республику" - ЭКСКЛЮЗИВ

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило отношение к информации о создании в канадском парламенте дружественной группы с армянским сепаратистским режимом Нагорного Карабаха.

В ответ на запрос Report пресс-секретарь министерства Лейла Абдуллаева заявила, что информация о создании дружественной группы не отражает действительности.

На вопрос "Недавно в аккаунтах в соцсетях действующего в Канаде Национального армянского комитета поделились информацией о создании дружественной группы под названием "Парламентские друзья народа Арцаха". Насколько правдива данная информация? Какие министерством иностранных дел приняты меры в этом направлении?", официальный представитель МИД Азербайджана ответила следующим образом: "Любая деятельность, ставящая под сомнение территориальную целостность и суверенитет нашей страны в рамках международно признанных границ Азербайджанской Республики, постоянно находится в центре внимания МИД и наших диппредставительств. Подобная деятельность постоянно отслеживается нами и принимаются соответствующие меры для их пресечения.

Информация о создании интересующей вас "дружественной группы" является очередной распространенной армянской стороной ложью.

В ноте, поступившей из министерства иностранных дел, торговли и развития Канады отмечается об отсутствии указанной парламентской группы в списке дружественных групп.

Хотелось бы подчеркнуть, что позиция Канады по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту остается неизменной и об этом открыто отмечается в ноте, адресованной канадской стороной министерству иностранных дел. Так, в ноте Канада в очередной раз заявила, что признает территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, не признает так называемую "Нагорно-Карабахскую Республику" или ее официальных представителей, а также поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта.

Данный случай в очередной раз показывает, что международное сообщество устало от подобных фальшивых информационных кампаний армянской стороны, которые в первую очередь направлены на то, чтобы обмануть армянский народ".