МККК о положении заложников и пленных в период пандемии

Каково положение заложников и пленных в период пандемии? – Ответ МККК

"В апреле, мае и июне мы продолжали навещать удерживаемых в результате нагорно-карабахского конфликта".

Об этом Report сказала руководитель пресс-службы азербайджанского представительства Международного комитета красного креста (МККК) Илаха Гусейнова.

"Международный комитет красного креста в соответствии со своим мандатом проводит мониторинг обращения и условий содержания с удерживаемыми в связи с нагорно-карабахским конфликтом, а также помогает этим людям поддерживать связи с семьей. В период пандемии COVID-19 мы проводим с ответственными за места содержания диалог в связи с состоянием здоровья удерживаемых и оказываемыми им медицинскими услугами. Диалог продолжается и в существующий период пандемии. Содержание нашего диалога с соответствующими структурами секретно, информация о состоянии здоровья этих лиц сообщается только членам семьи. Мониторинг, проводимый посредством посещений адаптирован под текущую обстановку в связи с пандемией, и деятельность МККК в связи с удерживаемыми лицами осуществляется по принципу не причинения вреда. Примененные ограничения учитываются МККК", - сказала представитель организации.