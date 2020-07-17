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Какова сейчас ситуация на фронте? - Заявление минобороны

Какова сейчас ситуация на фронте? - Заявление минобороны Оперативная обстановка полностью находится под контролем наших Вооруженных сил
Нагорно-карабахский конфликт
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17 июля 2020 г. 17:36
Какова сейчас ситуация на фронте? - Заявление минобороны

"С ночи на 17 июля по настоящее время напряженность на Товузской территории армяно-азербайджанской границы относительно стихла в сравнении с предыдущими днями".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

Представитель оборонного ведомства отметил, что напряженность все еще сохраняется: "В районе государственной границы, в направлении наших позиций враг использует автоматы и другое стрелковое оружие. Крупнокалиберное оружие не используется. Минометы и другие артиллерийские установки не используются, в отличие от предыдущих дней. Оперативная обстановка полностью находится под контролем наших Вооруженных сил".

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