Какова сейчас ситуация на фронте? - Заявление минобороны

Оперативная обстановка полностью находится под контролем наших Вооруженных сил

"С ночи на 17 июля по настоящее время напряженность на Товузской территории армяно-азербайджанской границы относительно стихла в сравнении с предыдущими днями".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

Представитель оборонного ведомства отметил, что напряженность все еще сохраняется: "В районе государственной границы, в направлении наших позиций враг использует автоматы и другое стрелковое оружие. Крупнокалиберное оружие не используется. Минометы и другие артиллерийские установки не используются, в отличие от предыдущих дней. Оперативная обстановка полностью находится под контролем наших Вооруженных сил".