Известный немецкий журналист разоблачил ложь Армении

Немецкий журналист-исследователь Юлиан Рёпке разоблачил фиктивность видеоролика Минобороны Армении о якобы подбитом ими беспилотном летательном аппарате (БПЛА), принадлежащем Азербайджанской армии.

Как передает Report, он разместил публикацию об этом на своей странице в Twitter.

"Подсказка: если вы утверждаете, что сбили дрон, не показывайте узкофюзеляжный двухмоторный гражданский самолет, на который нацелена ваша система ПВО", - подчёркивает Ю.Рёпке.

После его этой публикации Минобороны Армении стало объектом посмешища в соцсетях.

Отметим, что эксперт по конфликтам Юлиан Рёпке является ответственным редактором отдела политики известного германского издания Bild.

Напомним, что Минобороны Азербайджана опровергло информацию о якобы подбитом армянской стороной принадлежащего Азербайджанской армии БПЛА, назвав это очередной дезинформацией.

Protip: If you claim to have downed a drone, don't show a two-engine narrow-body civilian airliner being aimed at by your air defense system. pic.twitter.com/ObW9Vuv13i