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Известный немецкий журналист разоблачил ложь Армении

Известный немецкий журналист разоблачил ложь Армении После его этой публикации Минобороны Армении стало объектом посмешища в соцсетях
Нагорно-карабахский конфликт
16 июля 2020 г. 10:34
Известный немецкий журналист разоблачил ложь Армении

Немецкий журналист-исследователь Юлиан Рёпке разоблачил фиктивность видеоролика Минобороны Армении о якобы подбитом ими беспилотном летательном аппарате (БПЛА), принадлежащем Азербайджанской армии.

Как передает Report, он разместил публикацию об этом на своей странице в Twitter.

"Подсказка: если вы утверждаете, что сбили дрон, не показывайте узкофюзеляжный двухмоторный гражданский самолет, на который нацелена ваша система ПВО", - подчёркивает Ю.Рёпке.

После его этой публикации Минобороны Армении стало объектом посмешища в соцсетях.

Отметим, что эксперт по конфликтам Юлиан Рёпке является ответственным редактором отдела политики известного германского издания Bild.

Напомним, что Минобороны Азербайджана опровергло информацию о якобы подбитом армянской стороной принадлежащего Азербайджанской армии БПЛА, назвав это очередной дезинформацией.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyalı məşhur jurnalist Ermənistanın yalanını ifşa etdi

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