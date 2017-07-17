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    Россия пытается организовать встречу между президентами Азербайджана и Армении

    Источник в МИД РФ: В этом процессе участвует только Россия

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Россия пытается организовать встречу между президентами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном до конца нынешнего года.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Известия", об этом заявил источник в МИД России.

    По его словам, в этом процессе участвует только Россия.

    "Французы пытались усадить за стол переговоров Ереван и Баку, но никакой пользы это не принесло. Между тем поддержание диалога имеет принципиальное значение. Именно благодаря этому в регионе не вспыхнула полномасштабная война. Однако цели и видение сторон по-прежнему разные", — сказал источник в МИД России.

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