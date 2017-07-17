Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Россия пытается организовать встречу между президентами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном до конца нынешнего года.

Как сообщает Report со ссылкой на "Известия", об этом заявил источник в МИД России.

По его словам, в этом процессе участвует только Россия.

"Французы пытались усадить за стол переговоров Ереван и Баку, но никакой пользы это не принесло. Между тем поддержание диалога имеет принципиальное значение. Именно благодаря этому в регионе не вспыхнула полномасштабная война. Однако цели и видение сторон по-прежнему разные", — сказал источник в МИД России.