Иссык-Кульский форум: Азербайджанская армия демонстрирует высокий боевой дух

Азербайджанская армия демонстрирует высокий боевой дух, боеспособность и решимость одержать победу

"Сейчас в Карабахе идет война, весь мира с обеспокоенностью наблюдает за ходом военных действий.

Азербайджанская армия демонстрирует высокий боевой дух, боеспособность и решимость одержать победу".

Как передает Report, об этом говорится в письме членов общественного объединения «Международный Иссык-Кульский форум имени Ч.Айтматова» Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме отмечается:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Мы – Айтматов Аскар Чингизович, Османалиев Кайрат Медербекович – являемся членами общественного объединения «Международный Иссык-Кульский форум имени Ч.Айтматова», основная задача которого – сохранение и пропаганда творческого и духовного наследия кыргызского и тюркского писателя Чингиза Айтматова, продвижение его гуманистических идеалов.

Мы горды тем, что в братском Азербайджане книги Айтматова повсеместно читают и любят, воспринимают его как своего писателя.

Мы радуемся успехам Вашей страны в созидании благополучного, развитого государства, пользующегося заслуженным авторитетом на мировой арене.

Наряду с этим мы всегда разделяли чувства горечи наших азербайджанских братьев по поводу многолетней незаживающей кровоточащей раны – проблемы оккупированного Нагорного Карабаха.

Азербайджан нам напоминает тотемную птицу тюркских народов – свободолюбивого беркута, которого на взлете ранили в крыло.

Беркут величаво и гордо парит в воздухе по направлению к новым горизонтам, но подраненное крыло не позволяет ему подняться выше и лететь дальше.

Сейчас в Карабахе идет война, весь мира с обеспокоенностью наблюдает за ходом военных действий.

Азербайджанская армия демонстрирует высокий боевой дух, боеспособность и решимость одержать победу.

Со своей стороны мы вслед за великим Львом Николаевичем Толстым и Чингизом Айтматовым убеждены, что война есть явление, противное человеческому разуму и сущности.

Но иногда народ вынужден идти на подобный шаг.

Любовь к родине, своей земле – это святое чувство заложено у каждого народа на инстинктивном уровне.

Для азербайджанцев Карабах стал сплачивающей национальной мегаидеей, экзаменом на зрелость и ответственность как независимого государства, его решимость отстоять независимость и территориальную целостность своей страны.

Мы молим Всевышнего, чтобы военные действия как можно скорее прекратились, возобновился переговорный процесс и стороны пришли к мирному решению при том понимании, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

Любая война идет к проявлениям жестокости и бесчеловечности, когда игнорируются выработанные на основе горького многовекового опыта человечества правила ведения военных действий, особенно в отношении гражданского населения.

Трагично и вызывает глубочайшее осуждение, когда военные преступления совершаются осознанно и хладнокровно, когда армянская армия целенаправленно подвергает ракетным обстрелам мирные азербайджанские города, расположенные далеко от линии фронта.

Очень прискорбно, что жертвами стало мирное население, в том числе и дети.

Выражаем Вам, господин Президент, и родственникам погибших в результате этих обстрелов глубокое соболезнование. Пусть место им будет в раю. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Убеждены, что подобными гнусными действиями не удастся сломить боевой дух Азербайджанской армии, запугать народ Азербайджана, изменить ход войны в свою пользу – если такова была цель этих бесчеловечных акций.

Господин Президент, Вы являетесь достойным продолжателем дела Гейдара Алиева – Вашего великого отца и отца всей азербайджанской нации.

Сейчас настал решающий момент в деле претворения в жизнь поставленной перед Вами азербайджанским народом исторической задачи – восстановить территориальную целостность страны.

Убеждены, что Вам, как мудрому и дальновидному руководителю, удастся достойным образом в рамках международного права и цивилизованными средствами, переговорным путем выполнить эту миссию во имя будущего братского народа Азербайджана, в интересах поддержания мира и стабильности в регионе и во всем мире.

Пусть Вас в этом благородном деле поддерживает дух наших великих предков Манас Ата и Деде Коркуда.

С уважением,

Айтматов Аскар Чингизович

президент ОО "Международного Иссык-Кульского форума имени Ч.Айтматова"

Молдокматова Ассоль Абдыкалыевна

вице-президент ОО «Международного Иссык-Кульского форума имени Ч.Айтматова"

Жумабаева Динара Эсенбековна

генеральный секретарь

Осмоналиев Кайрат Медербекович

член правления