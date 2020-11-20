Исполняется 29 лет со дня трагедии близ села Гаракенд

Сначала выдвигалась версия о том, что вертолет из-за тумана врезался в скалу, но уже через несколько дней подтвердился факт, что он был сбит

Сегодня исполняется 29 лет со дня, когда над селом Гаракенд Ходжавендского района был сбит армянскими вооруженными силами вертолет "Ми-8" с официальными лицами Азербайджана на борту.

Как сообщает Report, трагедия произошла 20 ноября 1991 года.

В результате погибли 22 человека - видные государственные деятели страны, журналисты, а также члены российско-казахстанской миротворческой миссии.

Среди погибших:

Тофиг Кязым оглу Исмаилов - государственный секретарь

Исмет Исмаил оглу Гаибов - генеральный прокурор

Магомед Наби оглу Асадов - министр внутренних дел

Зульфи Салех оглу Гаджиев - вице-премьер

Вагиф Джафар оглу Джафаров - депутат

Вели Гусейн оглу Мамедов - депутат

Осман Мирзагусейн оглу Мирзоев - завотделом Аппарата президента

Гурбан Гусейн оглу Намазалиев - заместитель министра

Игорь Александрович Плавицкий - прокурор НКАО

Владимир Владимирович Ковалев - начальник Управления внутренних дел НКАО

Сергей Семенович Иванов - начальник отдела национальной безопасности по Нагорному Карабаху

Николай Владимирович Жинкин - комендант района чрезвычайного положения

Санлал Дасумович Сериков - замминистра внутренних дел Казахстана

Михаил Дмитриевич Лукашов - генерал-майор милиции

Олег Николаевич Кочерев - полковник-лейтенант

Рафиг Мамед оглу Мамедов - помощник госсекретаря

Алы Мустафа оглу Мустафаев - тележурналист

Ариф Исмаил оглу Гусейнзаде - осветитель на AzTV

Фахреддин Ибрагим оглу Шахбазов - видеооператор

Вячеслав Владимирович Котов - командир экипажа вертолета

Геннадий Владимирович Домов - член экипажа вертолета

Дмитрий Борисович Яровенко - член экипажа вертолета.

Сначала выдвигалась версия о том, что вертолет из-за тумана врезался в скалу, но уже через несколько дней подтвердился факт, что он был сбит.

Прошло 29 лет, но так и не выяснены некоторые темные моменты этой трагедии.

Совершив этот террористический акт, армянские сепаратисты еще раз подтвердили свою террористическую сущность. В связи с фактом в 1991 году Прокуратура военного гарнизона Азербайджана возбудила уголовное дело, проведение следствия было поручено Республиканской прокуратуре. Следствие было приостановлено ввиду того, что территория, на которой был совершен террористический акт, находилась под оккупацией.