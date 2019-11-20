​Исполняется 28 лет со дня трагедии близ села Гаракенд

Сегодня исполняется 28 лет со дня, когда над селом Гаракенд Ходжавендского района был сбит армянскими вооруженными силами вертолет "Ми-8" с официальными лицами Азербайджана на борту.
Как сообщает Report, трагедия произошла 20 ноября 1991 года.
В результате погибли 22 человека - видные государственные деятели страны, журналисты, а также члены российско-казахстанской миротворческой миссии.
Среди погибших:
Тофиг Казым оглу Исмаилов - государственный секретарь
Исмет Исмаил оглу Гаибов - генеральный прокурор
Магомед Наби оглу Асадов - министр внутренних дел
Зульфи Салех оглу Гаджиев - вице-премьер
Вагиф Джафар оглу Джафаров - депутат
Вели Гусейн оглу Мамедов - депутат
Осман Мирзагусейн оглу Мирзоев - завотделом Аппарата президента
Гурбан Гусейн оглу Намазалиев - заместитель министра
Игорь Александрович Плавицкий - прокурор НКАО
Владимир Владимирович Ковалев - начальник Управления внутренних дел НКАО
Сергей Семенович Иванов - начальник отдела национальной безопасности по Нагорному Карабаху
Николай Владимирович Жинкин - комендант района чрезвычайного положения
Санлал Дасумович Сериков - замминистра внутренних дел Казахстана
Михаил Дмитриевич Лукашов - генерал-майор милиции
Олег Николаевич Кочерев - полковник-лейтенант
Рафиг Мамед оглу Мамедов - помощник госсекретаря
Алы Мустафа оглу Мустафаев - тележурналист
Ариф Исмаил оглу Гусейнзаде - осветитель на AzTV
Фахреддин Ибрагим оглу Шахбазов - видеооператор
Вячеслав Владимирович Котов - командир экипажа вертолета
Геннадий Владимирович Домов - член экипажа вертолета
Дмитрий Борисович Яровенко - член экипажа вертолета.
Сначала выдвигалась версия о том, что вертолет из-за тумана врезался в холм, а через несколько дней подтвердился факт, что он был сбит.
Прошло 28 лет, но так и не выяснены некоторые темные моменты этой трагедии.
Совершив этот террористический акт, армянские сепаратисты еще раз подтвердили свою террористическую сущность. В связи с фактом в 1991 году Прокуратура военного гарнизона Азербайджана возбудила уголовное дело, проведение следствия было поручено Республиканской прокуратуре. В настоящее время следствие по уголовному делу приостановлено. Поскольку территория, на которой был совершен террористический акт, находится под оккупацией Вооруженных сил Армении.
Anar TağıyevАвтор новости