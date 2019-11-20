​Исполняется 28 лет со дня трагедии близ села Гаракенд

Сегодня исполняется 28 лет со дня, когда над селом Гаракенд Ходжавендского района был сбит армянскими вооруженными силами вертолет "Ми-8" с официальными лицами Азербайджана на борту.

Как сообщает Report, трагедия произошла 20 ноября 1991 года.

В результате погибли 22 человека - видные государственные деятели страны, журналисты, а также члены российско-казахстанской миротворческой миссии.

Среди погибших:

Тофиг Казым оглу Исмаилов - государственный секретарь

Исмет Исмаил оглу Гаибов - генеральный прокурор

Магомед Наби оглу Асадов - министр внутренних дел

Зульфи Салех оглу Гаджиев - вице-премьер

Вагиф Джафар оглу Джафаров - депутат

Вели Гусейн оглу Мамедов - депутат

Осман Мирзагусейн оглу Мирзоев - завотделом Аппарата президента

Гурбан Гусейн оглу Намазалиев - заместитель министра

Игорь Александрович Плавицкий - прокурор НКАО

Владимир Владимирович Ковалев - начальник Управления внутренних дел НКАО

Сергей Семенович Иванов - начальник отдела национальной безопасности по Нагорному Карабаху

Николай Владимирович Жинкин - комендант района чрезвычайного положения

Санлал Дасумович Сериков - замминистра внутренних дел Казахстана

Михаил Дмитриевич Лукашов - генерал-майор милиции

Олег Николаевич Кочерев - полковник-лейтенант

Рафиг Мамед оглу Мамедов - помощник госсекретаря

Алы Мустафа оглу Мустафаев - тележурналист

Ариф Исмаил оглу Гусейнзаде - осветитель на AzTV

Фахреддин Ибрагим оглу Шахбазов - видеооператор

Вячеслав Владимирович Котов - командир экипажа вертолета

Геннадий Владимирович Домов - член экипажа вертолета

Дмитрий Борисович Яровенко - член экипажа вертолета.

Сначала выдвигалась версия о том, что вертолет из-за тумана врезался в холм, а через несколько дней подтвердился факт, что он был сбит.

Прошло 28 лет, но так и не выяснены некоторые темные моменты этой трагедии.

Совершив этот террористический акт, армянские сепаратисты еще раз подтвердили свою террористическую сущность. В связи с фактом в 1991 году Прокуратура военного гарнизона Азербайджана возбудила уголовное дело, проведение следствия было поручено Республиканской прокуратуре. В настоящее время следствие по уголовному делу приостановлено. Поскольку территория, на которой был совершен террористический акт, находится под оккупацией Вооруженных сил Армении.