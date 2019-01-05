Исполняется 25 лет успешной Горадизской операции Вооруженных сил Азербайджана

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ 5 января исполняется 25 лет со дня проведения успешной Горадизской операции Вооруженными силами Азербайджана.

Как сообщает Report, в результате осуществленной Вооруженными силами Азербайджана в ночь с 5 на 6 января 1994 года под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева успешной операции были освобождены от оккупации более 20 сел Физулинского района, поселок Горадиз и село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

После возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к политической власти у армии и народа появилась решительная уверенность в победе. По призыву гениальной личности была проведена широкомасштабная мобилизация, воинские части были полностью укомплектованы. Наша армия, воодушевившись всем этим, с благословения общенационального лидера Гейдара Алиева провела успешные наступательные операции и нанесла сокрушительные удары по врагу. Враг, понесший тяжелые потери, был вынужден подписать договор о режиме прекращения огня.

В проведении Горадизской операции личный состав бригады номер 702 продемонстрировал исключительный героизм. Операция стала самой успешной из среди осуществленных в 1994 году азербайджанской армией. Горадизская операция – победа, золотыми буквами вписанная в военную историю Азербайджана. Азербайджанская армия добилась этого успеха благодаря решительности великого лидера Гейдара Алиева, его большому полководческому таланту, великий лидер встречался с военнослужащими в регионах, где велись бои, поднимая таким образом их боевой дух.

В этих боях наша армия показала врагу свою силу. Во время Горадизской операции были уничтожены многочисленная живая сила и военная техника врага, захвачены десятки единиц боевой техники, боеприпасов.

По поручению Гейдара Алиева в Горадизе и других освобожденных от оккупации населенных пунктах началась работа по восстановлению инфраструктуры. За прошедший период были построены и восстановлены учебные заведения, учреждения здравоохранения и культуры, а также дороги, мосты, электрические и оросительные системы. В этих освобожденных от оккупации населенных пунктах в настоящее время проживает свыше 60 тысяч человек.

Горадизская операция занимает особое место в истории Карабахской войны. Именно после Горадизской операции азербайджанская армия вернула себе веру в победу. Горадизская операция стала началом побед азербайджанской армии. Как продолжение этого успеха, в 2016 году в результате апрельских боев были освобождены от врага высоты Лелетепе и Талыш, имеющие важное стратегическое значение. Благодаря этой победе был дан старт процессу «Великое возвращение». В селе Джоджуг Мерджанлы заложен самый современный поселок. А в мае прошлого года наша армия, освободив от оккупации около 11 тысяч гектаров территории Нахчывана, а также село Гюннют Шарурского района, заняла еще более благоприятные позиции. Гора Хунут и высота Агбулаг, а также гора Гызылгая и Мехридаг также были освобождены от оккупации, село Арпа Дерелеязского махала было взято под контроль нашей армии. Освобождение высоты Гызылгая создало возможность для нашей армии держать под контролем автомобильную дорогу Ереван-Ехегнадзор-Горис-Лачин-Ханкенди.