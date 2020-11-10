О нас
Report Georgia
Аудио новости

Иран поприветствовал соглашение по Карабаху

Иран поприветствовал соглашение по Карабаху Тегеран приветствует договоренность лидеров Азербайджана, России и Армении по Карабаху
Нагорно-карабахский конфликт
124
10 ноября 2020 г. 16:52
Иран поприветствовал соглашение по Карабаху

Тегеран приветствует договоренность лидеров Азербайджана, России и Армении по Нагорному Карабаху.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik, об этом заявил глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези.

"Иран приветствует посредническую роль России между Азербайджаном и Ереваном и прекращение огня. Мы по-прежнему подчеркиваем необходимость соблюдения двух стран международно-признанных границ и обеспечения прав всех граждан", - написал он в Twitter.

По его мнению, если стороны конфликта будут придерживаться международных норм, переговоры и политический трек могут положить конец этому кризису. Ваези также выразил надежду, что соглашение будет выполняться.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заставил Армению капитулировать. Президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Iran welcomes Karabakh agreement
Версия на азербайджанском языке İran Qarabağla bağlı razılaşmanı alqışlayıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Армяне бегут из Карабаха в Ереван с оружием
Армяне бегут из Карабаха в Ереван с оружием
4 ноября 2020 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой
Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой
8 ноября 2020 г. 14:08
Последние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
ВидеоПоследние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
5 ноября 2020 г. 23:46
Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
8 ноября 2020 г. 13:40
Михаил Саакашвили переболел коронавирусом
Михаил Саакашвили переболел коронавирусом
4 ноября 2020 г. 12:43
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
5 ноября 2020 г. 16:04
НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ – как армянские власти долгие годы грабят свой народ
НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ – как армянские власти долгие годы грабят свой народ
7 ноября 2020 г. 16:07
Чавушоглу: С днем освобождения Шуши!
Чавушоглу: С днем освобождения Шуши!
8 ноября 2020 г. 14:04
Ильхам Алиев: Я счастлив, что исполнил волю отца
Ильхам Алиев: Я счастлив, что исполнил волю отца
8 ноября 2020 г. 13:32
Марков: Армия Азербайджана взяла Шушу, это главный момент войны
Марков: Армия Азербайджана взяла Шушу, это главный момент войны
8 ноября 2020 г. 13:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi