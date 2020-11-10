Иран поприветствовал соглашение по Карабаху

Тегеран приветствует договоренность лидеров Азербайджана, России и Армении по Карабаху

Тегеран приветствует договоренность лидеров Азербайджана, России и Армении по Нагорному Карабаху.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik, об этом заявил глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези.

"Иран приветствует посредническую роль России между Азербайджаном и Ереваном и прекращение огня. Мы по-прежнему подчеркиваем необходимость соблюдения двух стран международно-признанных границ и обеспечения прав всех граждан", - написал он в Twitter.

По его мнению, если стороны конфликта будут придерживаться международных норм, переговоры и политический трек могут положить конец этому кризису. Ваези также выразил надежду, что соглашение будет выполняться.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заставил Армению капитулировать. Президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление.