ИОС обсудит нагорно-карабахский конфликт в Нью-Йорке

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В рамках заседания контактных групп Исламской Организации Сотрудничества (ИОС) в Нью-Йорке будет обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт ИОС, встречи в рамках контактных групп Организации состоятся 18 сентября на полях 72-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

Министры иностранных дел стран-членов ИОС обсудят ситуацию вокруг народа Рохинья в Мьянме, а также вопрос палестинских беженцев. На полях заседания Генеральной Ассамблеи состоятся встречи контактных групп по Сомали, Сьерра-Лионе, Йемену, Мали, Джамму и Кашмир, Боснии и Герцоговине. Также состоится встреча в рамках контактной группы по нагорно-карабахскому конфликту. На встрече будет обсуждена ситуация и последние события в регионе.