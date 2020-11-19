О нас
Report Georgia
Аудио новости

Инвалид Карабахской войны: Хочу отметить победу с боевыми товарищами

Инвалид Карабахской войны: Хочу отметить победу с боевыми товарищами Житель села Чагаджыг Губинского района Вусал Шарафаддин оглу Махмудов отправился на войну в чине прапорщика
Нагорно-карабахский конфликт
19 ноября 2020 г. 22:38
Инвалид Карабахской войны: Хочу отметить победу с боевыми товарищами
Вусал Махмудов

Житель села Чагаджыг Губинского района Вусал Шарафаддин оглу Махмудов отправился на войну в чине прапорщика.

Как передает северное бюро Report, он принял активное участие в освобождении азербайджанских земель в направлении Агдама, Физули и Джебраила. Однако в ходе боев по зачистке Зангиланского района от оккупантов Вусал Махмудов получил ранение в левое плечо в результате выстрела снайпера. Раненого сначала доставили в Физули, а оттуда отправили в столицу. В настоящее время Вусал Махмудов продолжает лечение дома под присмотром врачей.

Сотрудник северного бюро Report побывал в доме участника Второй Карабахской войны и подробно узнал о его боевом пути.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ВидеоQarabağ qazisi: "Qələbəni döyüşçü yoldaşlarımla qeyd etmək istəyərdim"

Новости партнеров

Самое читаемое

Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
14 ноября 2020 г. 13:42
Выявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
ФотоВыявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
15 ноября 2020 г. 10:30
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Жером Ламбер о неверном произношении названия Шуши официальными лицами Франции 
Жером Ламбер о неверном произношении названия Шуши официальными лицами Франции 
13 ноября 2020 г. 17:01
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
16 ноября 2020 г. 15:15
Состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша
Состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша
14 ноября 2020 г. 11:08
В Уджаре машина скорой помощи сбила пешехода
ФотоВ Уджаре машина скорой помощи сбила пешехода
14 ноября 2020 г. 07:24
Готовится программа по возвращению вынужденных переселенцев
Готовится программа по возвращению вынужденных переселенцев
14 ноября 2020 г. 16:16
Завершились переговоры Турции и России о контроле над прекращением огня в Карабахе
Завершились переговоры Турции и России о контроле над прекращением огня в Карабахе
14 ноября 2020 г. 14:34
Сегодня Кельбаджарский район возвращается Азербайджану
Сегодня Кельбаджарский район возвращается Азербайджану
15 ноября 2020 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi