Инвалид Карабахской войны: Хочу отметить победу с боевыми товарищами

Житель села Чагаджыг Губинского района Вусал Шарафаддин оглу Махмудов отправился на войну в чине прапорщика

Житель села Чагаджыг Губинского района Вусал Шарафаддин оглу Махмудов отправился на войну в чине прапорщика.

Как передает северное бюро Report, он принял активное участие в освобождении азербайджанских земель в направлении Агдама, Физули и Джебраила. Однако в ходе боев по зачистке Зангиланского района от оккупантов Вусал Махмудов получил ранение в левое плечо в результате выстрела снайпера. Раненого сначала доставили в Физули, а оттуда отправили в столицу. В настоящее время Вусал Махмудов продолжает лечение дома под присмотром врачей.

Сотрудник северного бюро Report побывал в доме участника Второй Карабахской войны и подробно узнал о его боевом пути.