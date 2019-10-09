МИД Азербайджана исключил имя немецкой журналистки из списка нежелательных лиц

Обратившись с письмом в министерство иностранных дел (МИД), гражданка Германии, независимый журналист Сильвия Стёбер попросила исключить ее имя из списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана.

Как сообщили Report в МИД, в письме Сильвия Стёбер отметила, что уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ, а также законы страны, и что своим визитом на оккупированные территории ни в коем случае не намеревалась ставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Она также заявила, что не была осведомлена о последствиях визита и в будущем воздержится от подобных незаконных визитов.

Обращение гражданки Федеративной Республики Германии было рассмотрено в соответствующем порядке и принято решение об исключении ее имени из списка нежелательных лиц.