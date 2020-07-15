Ильхам Алиев выразил соболезнования членам семей шехидов

Героизм военнослужащих, погибших за Родину, никогда не будет забыт

15 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поговорил по телефону с Самаей Гашимовой - матерью генерал-майора Полада Гашимова, геройски погибшего в боях на передовой линии обороны, и сыном полковника Ильгара Мирзоева - Эльвином.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства выразил глубокие соболезнования членам семей шехидов, пожелал им терпения.

Президент Ильхам Алиев отметил, что героизм военнослужащих, погибших за Родину, никогда не будет забыт, мы отомстили и отомстим за них, их кровь не останется на земле.

Самая Гашимова и Эльвин Мирзоев выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву за телефонный звонок и соболезнования.