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Ильхам Алиев выразил соболезнования членам семей шехидов

Ильхам Алиев выразил соболезнования членам семей шехидов Героизм военнослужащих, погибших за Родину, никогда не будет забыт
Нагорно-карабахский конфликт
15 июля 2020 г. 15:10
Ильхам Алиев выразил соболезнования членам семей шехидов

15 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поговорил по телефону с Самаей Гашимовой - матерью генерал-майора Полада Гашимова, геройски погибшего в боях на передовой линии обороны, и сыном полковника Ильгара Мирзоева - Эльвином. 

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства выразил глубокие соболезнования членам семей шехидов, пожелал им терпения.

Президент Ильхам Алиев отметил, что героизм военнослужащих, погибших за Родину, никогда не будет забыт, мы отомстили и отомстим за них, их кровь не останется на земле.

Самая Гашимова и Эльвин Мирзоев выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву за телефонный звонок и соболезнования.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev expresses condolences to families of martyred servicemen
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev şəhid hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinə başsağlığı verib

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