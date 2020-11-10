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Ильхам Алиев выразил соболезнование Владимиру Путину

Ильхам Алиев выразил соболезнование Владимиру Путину Президент Азербайджана выразил соболезнование в связи с трагедией со сбитым вертолетом Военно-воздушных сил России на Нахчыванском участке азербайджано-армянской границы.
Нагорно-карабахский конфликт
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10 ноября 2020 г. 04:30
Ильхам Алиев выразил соболезнование Владимиру Путину
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана выразил соболезнование в связи с трагедией со сбитым вертолетом Военно-воздушных сил России на Нахчыванском участке азербайджано-армянской границы.

Как передает Report, Президент Ильхам Алиев принес извинение за трагическую случайность, отметив, что в темное время суток этот вертолет был принят за вертолет Военно-воздушных сил Армении.

Глава нашего государства также попросил передать соболезнование родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту.

Президент Азербайджана также выразил готовность азербайджанской стороны выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавшего пилота.

Президент Ильхам Алиев проинформировал Президента Владимира Путина о том, что Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по этому факту, ведется расследование. Виновники будут наказаны, о чем будет проинформирована российская сторона.

Президент России поблагодарил Президента Ильхама Алиева за телефонный звонок, отметив недопустимость подобного рода инцидента.

Стороны выразили уверенность в недопущении в дальнейшем подобных случаев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Rusiyanın dövlət başçısına başsağlığı verdi

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