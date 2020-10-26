Ильхам Алиев: В Кюрекчайском договоре нет ни слова об армянском народе

В мире у широкой общественности вообще не было представления об этом договоре

“Когда я говорю, что мы восстанавливаем историческую справедливость, я абсолютно прав. На Мюнхенской конференции по безопасности и на основе той дискуссии, проведенной в прямом формате, я смог доказать, что это наши исторические земли".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в обращении к народу.

“Я приводил информацию о Кюрекчайском мирном договоре , подписанном в начале XIX века. В мире у широкой общественности вообще не было представления об этом договоре. К сожалению, даже в Азербайджане нет широкой информации об этом договоре.

Кюрекчайский договор был подписан Карабахским и Шушинским ханом Ибрагимхалилом, а с другой стороны подписан генералом Царской России. Этот договор есть в интернете, любой может посмотреть. Я уверен, после моих слов международная аудитория, с интересом следящая за ситуацией на нынешнем поля боя, посетит сайты, посмотрит и увидит, что в том договоре нет ни слова об армянском народе. Потому что тогда армянского народа там не было. Армянский народ был завезен на земли наших предков после Кюрекчайского, Гюлистанского, Туркменчайского мирных договоров. Целенаправленно был завезен и заселен в одном из самых цветущих уголков нашей страны – в Карабахе. Им создали условия. Цель была ясна: поменять религиозный состав на новых землях империи, изгнать, выгнать мусульман с земель их предков, создать новую реальность. Такова была цель, и, к сожалению, цели достигли", - отметил глава государства.