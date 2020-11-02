О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев: В эти дни весь азербайджанский народ демонстрирует единство

Ильхам Алиев: В эти дни весь азербайджанский народ демонстрирует единство На протяжении 30 лет наши земли находились под оккупацией, а усилия международных посредников не дали никакого эффекта
Нагорно-карабахский конфликт
2 ноября 2020 г. 17:57
Ильхам Алиев: В эти дни весь азербайджанский народ демонстрирует единство

"В эти дни весь азербайджанский народ демонстрирует единство и весь азербайджанский народ очень обостренно наблюдает за отношением в мире к этому вопросу, к этой войне. И это понятно".

Как сообщает Report, об этом 2 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал принимая генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, президента Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафу Рифата, председателя Торговой и промышленной палаты Узбекистана Адхама Икрамова и президента Торговой и промышленной палаты Кыргызстана Марата Шаршекеева.

"Потому что на протяжении 30 лет наши земли находились под оккупацией, а усилия международных посредников не дали никакого эффекта. Мы видели шаги, направленные просто на затягивание времени, замораживание конфликта и сохранение оккупации навечно. Это видел и азербайджанский народ. Поэтому азербайджанский народ в течение этого последнего месяца очень чутко относится к каждому мнению, каждой позиции по этому вопросу в мире. И увидев с первых дней такую поддержку наших братских стран, мы, конечно же, еще больше воодушевились. Это придало нам еще больше моральных сил, и мы вновь увидели, что наше единство не на словах, а на деле. Сегодня ваше пребывание здесь в очередной раз это демонстрирует. Как вы, Рифат бей, отметили, проведение заседания Тюркского совета год назад в Баку было очень знаменательным событием. Именно в связи с этими вопросами мы говорили, что нужно быть вместе, мы должны поддерживать друг друга по всем вопросам. Каждый раз, когда кто-то попадает в тяжелую ситуацию, должна быть оказана моральная поддержка, и мы это видим. Поэтому я придаю особое значение вашему сегодняшнему заседанию. Уверен, что весь азербайджанский народ по достоинству оценит это", - добавил президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bu günlərdə bütün Azərbaycan xalqı birlik göstərir"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Армяне признали гибель замминистра обороны сепаратистов
Армяне признали гибель "замминистра обороны" сепаратистов
2 ноября 2020 г. 17:49
МО: Распространенная противником информация является ложной
МО: Распространенная противником информация является ложной
2 ноября 2020 г. 17:42
Армяне выпустили снаряды по школе и музею в Агдаме
ФотоАрмяне выпустили снаряды по школе и музею в Агдаме
2 ноября 2020 г. 16:47
Противник выпустил по Тертеру свыше 20 снарядов
Противник выпустил по Тертеру свыше 20 снарядов
2 ноября 2020 г. 16:41
Пламенный кортеж или неудачная сходка: Жив ли Араик?
"Пламенный кортеж" или неудачная сходка: Жив ли Араик?
2 ноября 2020 г. 16:36
Еще 8 сёл освобождены от оккупации
Еще 8 сёл освобождены от оккупации
2 ноября 2020 г. 16:24
Враг подвергает интенсивному обстрелу села Тертерского и Геранбойского районов
Враг подвергает интенсивному обстрелу села Тертерского и Геранбойского районов
2 ноября 2020 г. 15:52
Минобороны: Уничтожены 4 РСЗО Град противника
Минобороны: Уничтожены 4 РСЗО "Град" противника
2 ноября 2020 г. 15:45
Президент: Сегодня будет дана информация об освобождении новых сел от оккупации
Президент: Сегодня будет дана информация об освобождении новых сел от оккупации
2 ноября 2020 г. 14:46
В связи с ракетными ударами по Барде подготовлены видеоролики на шести языках
В связи с ракетными ударами по Барде подготовлены видеоролики на шести языках
2 ноября 2020 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi