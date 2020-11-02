Ильхам Алиев: В эти дни весь азербайджанский народ демонстрирует единство

На протяжении 30 лет наши земли находились под оккупацией, а усилия международных посредников не дали никакого эффекта

"В эти дни весь азербайджанский народ демонстрирует единство и весь азербайджанский народ очень обостренно наблюдает за отношением в мире к этому вопросу, к этой войне. И это понятно".

Как сообщает Report, об этом 2 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал принимая генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, президента Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафу Рифата, председателя Торговой и промышленной палаты Узбекистана Адхама Икрамова и президента Торговой и промышленной палаты Кыргызстана Марата Шаршекеева.

"Потому что на протяжении 30 лет наши земли находились под оккупацией, а усилия международных посредников не дали никакого эффекта. Мы видели шаги, направленные просто на затягивание времени, замораживание конфликта и сохранение оккупации навечно. Это видел и азербайджанский народ. Поэтому азербайджанский народ в течение этого последнего месяца очень чутко относится к каждому мнению, каждой позиции по этому вопросу в мире. И увидев с первых дней такую поддержку наших братских стран, мы, конечно же, еще больше воодушевились. Это придало нам еще больше моральных сил, и мы вновь увидели, что наше единство не на словах, а на деле. Сегодня ваше пребывание здесь в очередной раз это демонстрирует. Как вы, Рифат бей, отметили, проведение заседания Тюркского совета год назад в Баку было очень знаменательным событием. Именно в связи с этими вопросами мы говорили, что нужно быть вместе, мы должны поддерживать друг друга по всем вопросам. Каждый раз, когда кто-то попадает в тяжелую ситуацию, должна быть оказана моральная поддержка, и мы это видим. Поэтому я придаю особое значение вашему сегодняшнему заседанию. Уверен, что весь азербайджанский народ по достоинству оценит это", - добавил президент.