Ильхам Алиев: Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена

Президент Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/729953e951f9b3a8220788f166fd8e7b/c2e7a864-2233-43da-a574-f22f20316f55_292.jpg

"Конфликт между Арменией и Азербайджаном должен быть урегулирован на основе тех же принципов. Армения продолжает оккупацию 20 процентов признанной на международном уровне территории Азербайджана".

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на саммите стран Восточного партнерства в формате видеоконференции.

"Нагорный Карабах и еще 7 районов Азербайджана уже около 30 лет находятся под армянской оккупацией. В результате проводимой Арменией политики этнической чистки более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. 4 резолюции Совета Безопасности ООН требуют полного и безоговорочного вывода армянских войск со всех оккупированных территорий Азербайджана. Вместо соблюдения данных резолюций, а также соответствующих документов, принятых ОБСЕ, Движением неприсоединения, НАТО, Европейским парламентом и другими международными организациями, Армения осуществляет политику незаконного заселения на оккупированных территориях. Вопреки тому, что говорит премьер-министр Армении, пытающийся свести на нет суть и формат переговоров, Нагорный Карабах - это не Армения, Нагорный Карабах - это Азербайджан, и весь мир признает его таким. Территориальная целостность Азербайджана, должна быть восстановлена", - сказал Ильхам Алиев.