Ильхам Алиев рассказал о дальнейших планах по Карабаху

Мы видим Карабах как процветающую, безопасную территорию Азербайджана

"Я неоднократно открыто говорил об этом и сейчас могу сказать вам, я также передавал определенные месседжи прежнему руководству Армении через посредников, сопредседателей Минской группы, каким мы видим будущее. Мы видим Карабах как процветающую, безопасную территорию Азербайджана, где люди будут жить в мире и достоинстве, совместно проживать азербайджанская и армянская общины, планируем развивать так же, как мы развиваем все другие территории Азербайджана".

Как передает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в интервью французскому изданию "Фигаро", отвечая на вопрос о взглядах на будущее Карабаха.

"Я могу сказать вам, что у нас имеются значительные экономические достижения. Уровень бедности у нас очень низкий, примерно 5%. В Армении этот показатель близок к 50%. Кроме того, у нас низкий уровень безработицы. До пандемии это составляло около 5%, сейчас 7%. Однако по сравнению с Нагорным Карабахом, где этот фактор широко распространен, разница как между днем и ночью. То есть, мы можем обеспечить лучшую жизнь для живущих там армян и азербайджанцев, которые туда вернутся. Я уверен, что две нации, два народа помирятся", - добавил глава государства.