Ильхам Алиев: Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации

"Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации".

"Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации".

Как сообщает Report, об этом заявил 28 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос журналиста о том, "не является ли целью освободить все семь районов, а затем провести переговоры и прийти к соглашению об автономной зоне Нагорного Карабаха?".

"Мы предлагали это. Но армяне всегда отвергали. Сопредседатели Минской группы могут подтвердить сказанное мной. Мы всегда предлагали, мы всегда были верны мирному плану, так называемым основным принципам. Эти принципы предусматривали поэтапное освобождение оккупированных территорий Азербайджана. На первом этапе пять районов, на втором этапе два района. Но сейчас эти пять районов, можно сказать, все были освобождены от оккупации", - сказал президент.