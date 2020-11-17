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Ильхам Алиев: Пусть весь мир увидит, с каким подлым врагом мы лицом к лицу

Ильхам Алиев: Пусть весь мир увидит, с каким подлым врагом мы лицом к лицу У них была цель, чтобы на этих землях никогда не жили азербайджанцы
Нагорно-карабахский конфликт
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17 ноября 2020 г. 14:52
Ильхам Алиев: Пусть весь мир увидит, с каким подлым врагом мы лицом к лицу
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"Пусть весь мир увидит и узнает, с каким подлым врагом мы лицом к лицу. Все здания разрушены, разграблены".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время поездки в освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы, в том числе в города Физули и Джебраил.

"У них была цель, чтобы на этих землях никогда не жили азербайджанцы. Будем жить, будем жить вечно! Мы восстановим здесь всё. Посмотрите, во что они превратили эти места. В течение 30 лет какая-либо международная организация поднимала этот вопрос? Здесь проводился мониторинг? Теперь весь мир увидит, во что они превратили город Джебраил", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bütün dünya görsün və bilsin hansı yaramaz düşmənlə üz-üzəyik"

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