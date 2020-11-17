Ильхам Алиев: Пусть весь мир увидит, с каким подлым врагом мы лицом к лицу

У них была цель, чтобы на этих землях никогда не жили азербайджанцы

"Пусть весь мир увидит и узнает, с каким подлым врагом мы лицом к лицу. Все здания разрушены, разграблены".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время поездки в освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы, в том числе в города Физули и Джебраил.

"У них была цель, чтобы на этих землях никогда не жили азербайджанцы. Будем жить, будем жить вечно! Мы восстановим здесь всё. Посмотрите, во что они превратили эти места. В течение 30 лет какая-либо международная организация поднимала этот вопрос? Здесь проводился мониторинг? Теперь весь мир увидит, во что они превратили город Джебраил", - подчеркнул глава государства.