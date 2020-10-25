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Ильхам Алиев: Посредниками нам не представлено никакого плана

Ильхам Алиев: Посредниками нам не представлено никакого плана Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News
Нагорно-карабахский конфликт
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25 октября 2020 г. 10:52
Ильхам Алиев: Посредниками нам не представлено никакого плана
Президент Ильхам Алиев

"Со стороны посредников - США, Россия и Франция - нам не представлено никакого плана о предоставлении независимости Нагорному Карабаху".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News.

"В мирном плане есть пункт, где говорится о возвращении Азербайджану всех оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха, - это те территории, где проживали азербайджанцы и более 700 тыс. подверглись этнической чистке. Все они были изгнаны из Нагорного Карабаха, до войны там было 40 тыс. азербайджанцев, из семи районов вокруг Нагорного Карабаха были изгнаны все азербайджанцы - 700 тыс. человек", - сказал Президент.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Mediators have not presented any plan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Vasitəçilər tərəfindən bizə heç bir plan təqdim olunmayıb"

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