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Ильхам Алиев: Поражение, которое мы нанесли Армении на поле боя, должно быть серьезным сигналом

Ильхам Алиев: Поражение, которое мы нанесли Армении на поле боя, должно быть серьезным сигналом «Агрессивное поведение армянской стороны и то, что они грубо нарушают международное право, нарушают Женевские конвенции и совершают военные преступления, конечно же, не говорит о том, что они собираются предметно обсуждать вопрос урегулирования. Поскольку
Нагорно-карабахский конфликт
29 октября 2020 г. 08:32
Ильхам Алиев: Поражение, которое мы нанесли Армении на поле боя, должно быть серьезным сигналом

«Агрессивное поведение армянской стороны и то, что они грубо нарушают международное право, нарушают Женевские конвенции и совершают военные преступления, конечно же, не говорит о том, что они собираются предметно обсуждать вопрос урегулирования. Поскольку атаки кассетными ракетами, боеприпасами мирных городов – это военное преступление».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому агентству «Интерфакс».

Президент Азербайджана отметил, что 69 мирных граждан погибли в результате армянских обстрелов и более 300 ранены:

«Но одновременно думаю, что, то поражение, которое мы нанесли Армении на поле боя, должно все-таки для них быть серьезным сигналом, что они дальше не могут вести имитационную деятельность, обманывать нас, обманывать сопредседателей Минской группы, по существу увиливать от предметного обсуждения вопроса. А что касается переговорного процесса, то последний год, даже больше года, он практически не велся. Это было впервые с момента перемирия 1994 года. Потому что с тех пор с разной интенсивностью переговорный процесс шел и стороны согласовывали пункты базовых принципов. Они же не с неба упали. Это были принципы, предложенные Минской группой, сопредседателями ее, и согласованы сторонами.

Поэтому шел медленный, но процесс, и, в общем-то, определенный прогресс. Но после того, как к власти в Армении пришло новое правительство, в первый год они давали нам обещания, и в том числе, насколько я знаю, и посредникам, а второй год они уже открыто продемонстрировали свое истинное намерение о том, что ни одного сантиметра земли они не отдадут и более того, угрожали нам новой войной за новые территории. Это, кстати, слова их министра обороны, который сейчас как министр обороны полностью дискредитирован и в глазах собственного народа, и в глазах мировой общественности. И после такого унизительного поражения, я удивляюсь, как он до сих пор не подал в отставку».

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Döyüş meydanında Ermənistanı məğlub etməyimiz onlar üçün ciddi siqnal olmalıdır"

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