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Ильхам Алиев: Пашинян звонит Путину по 5 раз в день

Ильхам Алиев: Пашинян звонит Путину по 5 раз в день Чтобы заручиться определенной поддержкой, Пашинян пытается воспользоваться любым фейковым методом
Нагорно-карабахский конфликт
4 ноября 2020 г. 14:53
Ильхам Алиев: Пашинян звонит Путину по 5 раз в день

"Абсолютная ложь. Вся их история – ложь. Это не имеет никакого значения. Я сказал, что в Азербайджане проживает тысячи армян. В Армении или Нагорном Карабахе нет ни одного азербайджанца. 99 процентов населения Армении составляют этнические армяне. Можете ли вы найти другую страну в нашем регионе, где одна нация составляет такое большинство? Это моноэтническая республика. Почему? Потому что они либо прогнали всех, либо другие нации жить там не могут".

Как сообщает Report, об этом 2 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в интервью итальянской газете La Repubblica в ответ на вопрос: "Что бы Вы ответили премьер-министру Пашиняну, с которым я встречался три недели назад? Он сказал, что опасается нового геноцида в Нагорном Карабахе".

"Азербайджан – мультиэтническая, многоконфессиональная страна. Поэтому говорить о так называемом "геноциде" абсолютно неприемлемо и это очередной фейк, который они хотят представить, точно так же, как они это делают всегда. Они всегда хотят преподнести себя как вечно страдающие, плачущие, вечно нуждающиеся в помощи люди. Но посмотрите, что происходит сегодня. Он по пять раз в день звонит президенту Путину, президенту Макрону, он, может быть, звонит и реже, но все же звонит, он звонит всем. Он звонит европейским лидерам. Он просит признать Нагорный Карабах, но не понимает, что у Европейского Союза есть единая позиция по территориальной целостности Азербайджана. Поэтому, чтобы заручиться определенной поддержкой, он пытается воспользоваться любым фейковым методом. Так что, как я уже сказал, это абсолютная ложь. Я отвечаю за свои слова, проживающие в Нагорном Карабахе армяне могу быть уверены, что их безопасность будет обеспечена", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "O, Putinə gündə beş dəfə zəng edir"

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