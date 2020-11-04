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Ильхам Алиев: Они не смогли правильно вычислить дух азербайджанского народа

Ильхам Алиев: Они не смогли правильно вычислить дух азербайджанского народа Первое прекращение огня было согласовано в Москве, спустя менее чем 24 часа они совершили нападение с территории Армении на Гянджу, применив баллистическую ракету
Нагорно-карабахский конфликт
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4 ноября 2020 г. 14:36
Ильхам Алиев: Они не смогли правильно вычислить дух азербайджанского народа
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"Обратите внимание на хронологию. Первое прекращение огня было согласовано в Москве, спустя менее чем через 24 часа они совершили нападение с территории Армении на Гянджу, применив баллистическую ракету. Это доказано. Россия, Франция, Соединенные Штаты Америки и многие другие страны могут выявить, откуда была запущена баллистическая ракета. Так что они знают, что ракета была запущена из Армении. Пашинян лгал, говоря о том, что это сделали не они".

Как сообщает Report, об этом 2 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

"Это произошло менее чем через 24 часа, ночью они совершили вероломное нападение, причем преднамеренно атаковали населенный пункт, в результате этих двух нападений были убиты, можно сказать, 30 невинных граждан, в том числе дети. Второе прекращение огня было нарушено ими спустя пять минут после объявления, а третье прекращение огня они нарушили, совершив нападение на Барду. Так что это сделали не мы. Что нам было делать? Они нас убивают, а мы должны сидеть и ждать? Конечно, мы ответили и будем продолжать делать это. Прекращение огня нужно было им для продолжения агрессии, попытки возвращения и повторной оккупации освобождённых нами земель. Совершив нападение на гражданских лиц, они одновременно хотели посеять хаос и панику. Но они не смогли правильно вычислить дух азербайджанского народа. Да, пострадали от этих вероломных атак. На сегодняшний день было убито 91 гражданское лицо, более 400 человек получили ранения. Но это не сломило нашу волю. Напротив, это придало нам еще больше сил", - отметил президент.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Onlar Azərbaycan xalqının ruhunu düzgün hesablaya bilməmişdilər”

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