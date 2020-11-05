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Ильхам Алиев: Они хотят втянуть Россию в войну

Ильхам Алиев: Они хотят втянуть Россию в войну "Армения с самого начала  хотела этого, и мы всегда были против"
Нагорно-карабахский конфликт
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5 ноября 2020 г. 14:51
Ильхам Алиев: Они хотят втянуть Россию в войну
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"Армения с самого начала хотела этого, и мы всегда были против. Я неоднократно говорил всем странам, не вмешивайтесь в этот конфликт. Это наш вопрос, это наша борьба за территориальную целостность. Не должно быть ни единой попытки интернационализировать этот конфликт, однако, Армения все делала для этого".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время интервью испанскому информационному агентству EFE.

"Письмо премьер-министра Армении президенту России показывает не только, что они уже признали свое поражение и нашу победу над ними на поле боя, в тоже время и то, что они хотят интернационализировать конфликт, хотят втянуть Россию непосредственно в войну, что абсолютно недопустимо".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Onlar Rusiyanı müharibədə iştiraka sürükləmək istəyirlər”

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