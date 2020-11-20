Ильхам Алиев: Они будут жить с клеймом "потерпевшей поражение страны"

Руководство Армении уже само говорит это, что в течение 20 лет – с 1998 по 2018 год этой страной руководили разбойники, воры, трусы, дезертиры

"Сколько армянских генералов – воров за последние два года были арестованы?! Генералы, которые продают тушенку, паек солдата – воры. Их "герои" - трусы, их руководители – преступники".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал в обращении к народу в связи с освобождением Агдамского района от оккупации.

"Руководство Армении уже само говорит это, что в течение 20 лет – с 1998 по 2018 год этой страной руководили разбойники, воры, трусы, дезертиры. А кто руководил в течение последних двух с половиной лет? Весь мир уже видит, и какое название можно дать этой стране? Только одно – неуспешная страна. В чем причина этой безуспешности? Оккупация! Я неоднократно говорил это. Каждый может посмотреть мои выступления, интервью. Я говорил, что эта оккупация доведет Армению в пропасть. Говорил, что мы никогда не смиримся с этой оккупацией, рано или поздно вернем свои земли. Но Армения потеряет этот исторический шанс. На протяжении около 30 этих лет Армения не смогла стать независимой страной, и сегодня она не является независимой. Армения фактически колония. Об этом ли мечтал армянский народ? Этого ли они ожидали? Почему они не смогли стать независимой страной? Из-за оккупации. Чего они добились этой оккупацией. Ничего.

Они опозорились на политическом уровне, мы опозорили их, проведя активную работу во всех международных организациях, и были приняты необходимые нам, требующие международного права резолюции, решения. Потерпев поражение на поле боя, они опозорились на весь мир. Впредь они будут жить с этим клеймом, с клеймом "потерпевшей поражение страны". Они жили в Баку, Гяндже, других наших городах, районах. Кто-то что-то говорил им? Нет. Они лишились этого. Прогнав оттуда наш народ, проведя политику этнической чистки, они были вынуждены уйти и отсюда. Чего добились? Ничего. А теперь в этой позорной ситуации они грызутся между собой, уничтожают оставшуюся государственность. Тогда я говорил, чтобы они взялись за ум, положили конец этой оккупации. Армения не может развиваться, пока продолжается эта оккупация, и не смогла. Зависимая с политической, военной точек зрения, неполноценная с экономической точки зрения. С идеологической точки зрения они сформировали очень вредные идеологические основы. Их идеологические основы созданы на лжи, на исторической фальсификации и прошлом", - подчеркнул глава государства.