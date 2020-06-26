Ильхам Алиев об апрельских боях

​Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/deb9f0fb7a6a808c526673e9f69d17aa/fcc9a960-0fc5-4fc9-ab37-c676ec5cfd6d_292.jpg

"Конечно, главное - это боеспособность. Все остальные факторы, которые я отметил, служат повышению боеспособности. В этом направлении также предпринимаются необходимые шаги".

Как передает Report, об этом Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев заявил на церемонии открытия Н-ской воинской части Министерства обороны 25 июня.

"Об этом свидетельствуют военные операции как 2016, так и 2018 годов. Нам удалось освободить от оккупантов большую территорию. В 2016 году мы освободили от врага часть Физулинского, Джебраильского, Агдеринского районов и подняли на этих землях азербайджанский флаг. Мы вошли в окопы, вырытые армянами на оккупированных землях. В настоящее время мы находимся и закрепились там. В результате успешной нахчыванской операции мы освободили от оккупантов территорию площадью более 10 тысяч гектаров и вышли на стратегические высоты. Дорога, ведущая из Армении в Нагорный Карабах, проходит перед нашими глазами. Поэтому необходимо предпринять дополнительные шаги, направленные на повышение боеспособности, чтобы мы в любой момент были готовы к восстановлению территориальной целостности. Наша территориальная целостность должна быть и будет восстановлена. Пусть никто не сомневается в этом. Просто мы должны стать еще сильнее. Должны постоянно следить за геополитической обстановкой, правильно анализировать меняющуюся ситуацию в международной плоскости и обрести больше друзей на международной арене. И мы это делаем. Сегодня на международной арене стран, которые дружат с Азербайджаном, с каждым днем становится больше", - отметил глава государства.