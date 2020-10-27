Ильхам Алиев назвал условия прекращения военных действий

Когда министр обороны Армении заявляет, что Армения начнет новую войну за новые территории, и против нас осуществляется агрессия, конечно, это не конструктивный подход

"Конструктивный подход должен заключаться в том, что они должны публично в лице премьер-министра заявить, что они принимают базовые принципы. А базовые принципы предполагают возврат Азербайджану семи районов, расположенных вокруг Нагорно-Карабахской автономной области, и возврат азербайджанских беженцев на территорию Нагорного Карабаха, в том числе в древний азербайджанский город Шуша".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил 26 октября в интервью итальянскому телеканалу Rai-1, отвечая на вопрос журналиста "На каких условиях Вы тогда будете согласны остановить ваши военные действия? Вы неоднократно говорили о необходимости конструктивного подхода со стороны Армении. Каким должен быть конструктивный подход?".

"Эти подходы в принципе основываются на 4 резолюциях Совета Безопасности ООН, которые требуют практически того же самого. Но когда армянский премьер-министр говорит, что ни одного сантиметра земли нам не отдадут, когда министр обороны Армении заявляет, что Армения начнет новую войну за новые территории, и против нас осуществляется агрессия, конечно, это не конструктивный подход. Он должен сказать, что да, оккупированные территории будут возвращены Азербайджану, да, азербайджанцы вернутся в Нагорный Карабах, в том числе в Шушу, и тогда, конечно же, очень быстро мы придем к соглашению", - отметил глава государства.