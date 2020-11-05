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Ильхам Алиев назвал причины, по которым прекращение огня было недейственным

Ильхам Алиев назвал причины, по которым прекращение огня было недейственным Армения вновь пыталась взять обратно освобожденные нами от оккупации села
Нагорно-карабахский конфликт
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5 ноября 2020 г. 14:45
Ильхам Алиев назвал причины, по которым прекращение огня было недейственным
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"Думаю, что одна из причин недейственности прекращений огня заключалась в том, что Армения предпринимала попытки вернуть уже освобожденные нами территории. Иными словами, захотели вновь оккупировать их".

Как сообщает Report, об этом 4 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью испанскому информационному агентству EFE.

"Поэтому они и хотели воспользоваться данным прекращением огня, объявленным, как вы правильно заметили, в гуманитарных целях, для мобилизации ресурсов и перехода к новому наступлению. Когда это им не удалось, они напали с территории Армении на второй по величине азербайджанский город Гянджа с применением баллистической ракеты. Они сделали это дважды. Однако в первый раз это произошло сразу после объявления прекращения огня 10 октября, в результате чего погибли 10 гражданских лиц и пострадали десятки людей. Таким образом, они грубо нарушили первое прекращение огня. Второе прекращение огня также было нарушено ими спустя примерно 5 минут после объявления, а третье прекращение огня они нарушили, совершив нападение на мирный город Барда. Там было убито 21 гражданское лицо, пострадали 70 человек. Таким образом, все 3 раза это было целенаправленное агрессивное нападение Армении на нас, и мы вынуждены были ответить и защитить себя", - заявил президент.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan explains reason for ceasefire not working
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev atəşkəs rejimlərinin işləməməsinin səbəbini açıqlayıb

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