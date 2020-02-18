Али Ахмедов: Ильхам Алиев на Мюнхенских дебатах одержал решительную победу над Пашиняном

"Вот уже несколько дней открытые обсуждения между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на Мюнхенской конференции по безопасности не теряют своей актуальности".

Как передает Report, об этом вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов написал в своей статье под заголовком "Блестящая дипломатическая победа президента Ильхама Алиева".

Он отметил, что о масштабе интереса к теме свидетельствует то, что наряду с вниманием органов печати Азербайджана и захватнической Армении, внимание к этому проявляет ряд ведущих мировых СМИ: "Следует признать, что беседы, проведенные между руководителями двух стран на различных международных площадках в последние несколько месяцев, вызвали большой общественный резонанс. Эти обсуждения, прежде всего, помогают широкой международной аудитории лучше понять истинную суть армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также, что крайне важно, способствуют тому, чтобы стороны конфликта высказали свою позицию. Мы становимся свидетелями того, что позиция Азербайджана благодаря Ильхаму Алиеву все больше усиливается, аргументная база крепнет, а позиция захватнической Армении, которую представляет Пашинян, наоборот, продолжает слабеть. Мюнхенская конференция по безопасности с этой точки зрения не стала исключением".

Али Ахмедов отметил, что обсуждения между президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пашиняном, которые мы наблюдали непосредственно, продемонстрировали большое преимущество главы государства Азербайджана перед руководителем захватнической страны:

"Во-первых, серьезная разница между двумя лидерами в интеллектуальной плоскости наглядно бросалась в глаза. Во-вторых, Ильхам Алиев более аргументировано и ясно донес до слушателей правду о сути и истории нагорно-карабахского конфликта. Открытые обсуждения на Мюнхенской конференции по безопасности попали в историю как решительная интеллектуальная, теоретико-историческая, моральная и психологическая победа президента Ильхама Алиева над премьер-министром Пашиняном. Я считаю выступление президента Ильхама Алиева в открытых обсуждениях на Мюнхенской конференции по безопасности, приведенные им аргументы, безвыходное положение Пашиняна грандиозным шагом в деле донесения до мира справедливой позиции Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту".