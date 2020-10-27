Ильхам Алиев: Мы в любом случае вернем эти земли

"Вы знаете, я в течение этого месяца практически ежедневно общаюсь с представителями зарубежных средств массовой информации, и в своих обращениях к азербайджанскому народу всегда четко излагаю нашу позицию".

"Вы знаете, я в течение этого месяца практически ежедневно общаюсь с представителями зарубежных средств массовой информации, и в своих обращениях к азербайджанскому народу всегда четко излагаю нашу позицию".

Как сообщает Report, об этом 26 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью итальянскому каналу Rai-1.

"Мы видим будущее Карабахского региона, - не только Нагорного, но и равнинного, потому что Карабах - это большая часть Азербайджана, - как процветающую, мирную территорию, где мирно живут и азербайджанцы, которые туда должны вернуться, и армяне, которые сейчас там живут. Наша позиция заключается в этом. Я считаю, что при взаимной доброй воле сторон этого возможно достичь. Потому что ведь живут сегодня тысячи армян в Баку и в других городах Азербайджана. Вместе азербайджанцы и армяне имеют бизнес и в России, и в Грузии, имеются смешанные семьи. Поэтому я думаю, что примирение возможно, просто руководство Армении должно отказаться от захватнической политики. И если это произойдет, мы своими инвестициями и своим опытом воссоздания страны можем превратить этот регион в один из самых благополучных регионов мира. Но для этого должны быть устранены последствия войны. Должна быть устранена оккупация, азербайджанцы должны вернуться на те земли, где они жили веками, и по соседству жить с армянским населением в согласии. Это будет непросто, это займет время. Но мы знаем, как примирялись страны после Второй мировой войны, когда воевали европейские страны – сегодня соседи между собой, и убивали много людей. Но это же не должно сидеть в памяти постоянно и продуцировать ненависть, чем занимаются сегодня армянские идеологи. Добрая воля должна быть проявлена. Если это произойдет, вот будет то, как я говорю. Если нет, мы в любом случае вернем эти земли. И сегодняшнее состояние на поле битвы это показало. Мы вернем их любой ценой. Либо мирно, либо войной, но вернем. Поэтому думаю, армянскому руководству надо серьезно задуматься об этом и сделать правильный шаг", - добавил Президент.