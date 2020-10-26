Ильхам Алиев: Мы создали новую реальность, считайтесь с этим

"Мы в одиночку выполняем резолюции Совета Безопасности ООН. Однако это задача Совета Безопасности ООН. Мы делаем это в одиночку"

"Мы в одиночку выполняем резолюции Совета Безопасности ООН. Однако это задача Совета Безопасности ООН. Мы делаем это в одиночку".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

"Мы создали новую реальность, считайтесь с этим! Но то, что мы видим, - это встреча там, встреча здесь, прекращение огня, кто нарушил режим прекращения огня ... Вся эта их деятельность сейчас для спасения Армении. Агрессора, исполнителя Ходжалинского геноцида, осуществляющего обстрелы Гянджи баллистическими ракетами с территории Армении. И это действие?", - добавил президент.