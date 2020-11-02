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Ильхам Алиев: Мы разбиваем врага и выдворяем с наших земель

Ильхам Алиев: Мы разбиваем врага и выдворяем с наших земель "Я неоднократно говорил, и это является моей позицией, если Армения, например, сегодня прекратит обстрел и продемонстрирует конструктивную позицию за столом переговоров, возьмет на себя конкретное обязательство по выводу своих войск с оставшейся части наш
Нагорно-карабахский конфликт
2 ноября 2020 г. 18:04
Ильхам Алиев: Мы разбиваем врага и выдворяем с наших земель

"Я неоднократно говорил, и это является моей позицией, если Армения, например, сегодня прекратит обстрел и продемонстрирует конструктивную позицию за столом переговоров, возьмет на себя конкретное обязательство по выводу своих войск с оставшейся части наших земель, то мы готовы остановиться. Мы считаем, что военное решение конфликта должно перейти в политическую плоскость, и мы готовы к этому. Надеюсь, что горькое поражение Армении вынудит их серьезно подумать и прийти к этому решению".

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, президента Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафу Рифата, председателя Торговой и промышленной палаты Узбекистана Адхама Икрамова и президента Торговой и промышленной палаты Кыргызстана Марата Шаршекеева.

"Но мы видим противоположное. Премьер-министр Армении направляет письмо Президенту России и просит военной помощи. Это абсолютно неприемлемо. Нет никакого основания для этого. Мы разбиваем врага, бьем его на нашей земле и выдворяем с наших земель. Мы не совершили против Армении какой-либо агрессии. Это, во-первых. Во-вторых, Россия – сопредседатель Минской группы. Она, как и все сопредседатели, должна быть нейтральной, этого, по сути, и требует от сопредседателей мандат, предоставленный им ОБСЕ. Направленное Пашиняном это письмо, в действительности, является его признанием. Он признал, что Армения потерпела поражение. Считаю, что это признание должно быть серьезно проанализировано и в армянском обществе, на руководство этой страны должно быть оказано серьезное давление, чтобы эта война была остановлена, оккупанты покинули наши земли и в регионе был обеспечен мир", - добавил Президент.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Biz öz torpağımızda düşməni əzirik və torpaqlarımızdan çıxarırıq"

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