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Ильхам Алиев: И куда теперь делись эти карты? Они сгинули

Ильхам Алиев: И куда теперь делись эти карты? Они сгинули Нет армянской армии. Мы уничтожили ее. Наша победа на поле боя обусловила и нашу политическую победу
Нагорно-карабахский конфликт
20 ноября 2020 г. 12:28
Ильхам Алиев: И куда теперь делись эти карты? Они сгинули

"Я неоднократно говорил занимающимся этим вопросом посредникам, что обратите на это внимание. Сегодня вы говорите об урегулировании этого вопроса мирным путем. Но мы видим полную противоположность этого. Видим, что наследие Азербайджана на этих землях стирается, памятники Азербайджана, исторические памятники арменизируются, азербайджанские мечети разрушаются, стирается все наше историческое и культурное наследие, составляются новые карты. В учебниках, подготовленных для школ Армении, при публикации карт так называемой "Нагорно-Карабахской республики", все оккупированные земли относятся к этой сепаратистской структуре. В книгах, буклетах, издаваемых в Армении на иностранных языках, представляя сепаратистский режим, охватываются все оккупированные земли. Они делали то же самое, когда незаконными путями участвовали на международных выставках. Хорошо, вы говорите, что это решится мирным путем, а как это будет".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал в обращении к народу в связи с освобождением Агдамского района от оккупации.

"И куда теперь делись эти карты? Они сгинули, этих карт больше нет. Оккупанты, которые сейчас освобождают Кельбаджарский район, разрушают, сносят все дома, здания, школы, показывают свое зверство. Все ведущие международные медиа-структуры снимают это и распространяют на весь мир, позорят их. Они сами себя позорят, они как трусы бежали от нас. Не могли противостоять нам. Они называли себя непобедимой армией, воинственным народом, ну и что стало с вашей воинственной армией? Где она? Разбежалась, мы нанесли удар, разбили, уничтожили ее. Нет армянской армии. Мы уничтожили ее. Наша победа на поле боя обусловила и нашу политическую победу. Агдамский район возвращается нам без единого выстрела, без единого шехида. Это наш большой политический успех. Но, если бы не было этой военной победы, то и это было бы невозможно", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "İndi nə oldu bu xəritələr? Cəhənnəmə getdi"

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