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Ильхам Алиев: Если против нас будет агрессия извне, они увидят эти F-16

Ильхам Алиев: Если против нас будет агрессия извне, они увидят эти F-16 “В течение месяца я почти каждый день даю интервью. Мне задают вопрос, что у вас делают турецкие F-16? Я устал отвечать"
Нагорно-карабахский конфликт
26 октября 2020 г. 13:19
Ильхам Алиев: Если против нас будет агрессия извне, они увидят эти F-16

“В течение месяца я почти каждый день даю интервью. Мне задают вопрос, что у вас делают турецкие F-16? Я устал отвечать. Идите откройте ваши спутниковые карты. Не видите, что они делают?"

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

"Идите посмотрите, что делают F-16: в воздухе они или на земле. Все знают, что они на земле и прибыли на учения. Остались там после начала войны. Братская Турция оставила их нам для моральной поддержки. И еще, если против нас будет агрессия извне, то они увидят эти F-16”, - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Əgər bizə qarşı kənardan aqressiya olarsa, o F-16-ları görəcəklər onlar"

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