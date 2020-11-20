Ильхам Алиев: Если к власти в Армении придут здравомыслящие силы, мы готовы установить с ними нормальные отношения

"Но с палачами, теми, кто пролил кровь азербайджанского народа, у нас не может быть никаких связей"

"В настоящее время сложившаяся в Нагорно-Карабахском регионе географическая ситуация, конечно же, в разы увеличила наши возможности. Достаточно просто посмотреть на карту, чтобы любой мог увидеть у кого есть какие возможности. Поэтому я хочу еще раз сказать свое слово. Сегодня в Армении царит внутренний кризис. И это естественно. Потому что военное поражение, причем такое позорное поражение, конечно же, может привести к волнениям в любой стране".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев заявил в обращении к народу в связи с освобождением Агдамского района от оккупации.

"Поэтому, наверное, если после завершения этого кризиса к власти в Армении придут здравомыслящие силы, то мы готовы установить нормальные отношения с этими силами. Но с палачами, теми, кто пролил кровь азербайджанского народа, у нас не может быть никаких связей. Пусть все это знают!", - заявил президент Азербайджана.

По его словам, после этого возможности Азербайджана в этом регионе, конечно же, расширятся, в том числе возможности влияния. "Но наши возможности рассчитаны только лишь на сотрудничество. Все работы, которые мы провели до сегодняшнего дня в регионе, в котором мы живем, придали импульс сотрудничеству. Все наши проекты – энергетические, транспортные, гуманитарные проекты углубляют сотрудничество. Мы не сделали ни одного неправильного шага, например, не сделали ни одного шага, который мог бы создать какую-то проблему для нашего соседа. Поэтому у нас нормальные, хорошие отношения с соседними странами. Могу сказать, что они могут быть примером для многих.

А каковы отношения Армении с ее соседями? С Азербайджаном такая вот оккупация, территориальные претензии к Турции. Россия сейчас, как говорится, выражает недовольство. Я знаю это, почему они не смогли доставить оружие через Иран. Потому что Иран дружественная, братская нам страна. Потому что, учитывая нашу просьбу, они закрыли свое воздушное пространство. Потому что не хотели, чтобы оно было доставлено и убило азербайджанцев. Против Грузии выдвигается та же претензия. Потому что в период войны Грузия также закрыла свое воздушное пространство и не позволила перевозить оружие наземными путями. И она не хотела, чтобы озверевший враг убивал наших гражданских лиц. Они выдвигают претензию против России, что она не помогла им. В своем интервью Президент России представил достаточно ясную и абсолютно точную информацию, выразил свою позицию. Азербайджан воевал на своей признанной международным правом территории. Поэтому здесь и речи не может идти о позволении вмешательства каких-либо союзнических отношений. Но они всем делают замечание, всеми недовольны. Как можно жить с таким мышлением?", - заявил глава государства.