Ильхам Алиев: “Армения, разрушившая священные для мусульман мира мечети, не может быть другом мусульманских стран”

“Как вам известно, из-за деструктивной политики Армении в урегулировании самой болезненной проблемы Азербайджана - армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта нет продвижения”.

Как передает “Report”, об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.

Президент Азербайджана отметил, что Армения уже около 30 лет, грубо нарушая нормы и принципы международного права, продолжает захватническую политику против Азербайджана.

“На оккупированных территориях проведена политика этнической чистки, более миллиона наших соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. На этих территориях разрушены и уничтожены принадлежавшее азербайджанскому народу историко-культурное наследие, исламские памятники и наши мечети.

Армения старается наладить тесное сотрудничество с мусульманскими странами. Однако Армения, разрушившая священные для мусульман мира мечети, не может быть другом мусульманских стран. Этот вандализм против нашей религии показывает исламофобскую сущность Армении.

В связи с конфликтом приняты четыре резолюции Совета Безопасности ООН, в которых содержится однозначное требование о безоговорочном и полном выводе оккупационных сил с азербайджанских земель. Такие же постановления и резолюции приняли Движение неприсоединения, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, НАТО, Европейский парламент, Совет Европы и другие организации. Армения игнорирует требования данных резолюций и постановлений, уклоняется от выполнения международно-правовых обязательств.

Нагорный Карабах является исторической и исконной азербайджанской землей, неотъемлемой частью Азербайджана. Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права. В итоговых заявлениях саммитов Совета сотрудничества тюркоязычных государств также постоянно выражается поддержка территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ государств. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших партнеров, поддерживающих справедливое урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана”.