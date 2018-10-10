Ильхам Алиев: Надеюсь, новое руководство Армении продемонстрирует конструктивность в своей политике

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Территориальная целостность Азербайджана никогда не была, и сегодня не является и никогда не будет предметом переговоров, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам, передает Report.

"Общественность информирована о нынешнем этапе переговоров, связанных с конфликтом. Попытки армянской стороны оказались безрезультатными, формат переговоров, связанных с армяно-азербайджанским конфликтом, остается неизменным. Эти переговоры проводились, проводятся и должны проводиться между Арменией и Азербайджаном. Это еще раз доказывают две встречи министров иностранных дел двух стран. Произошедшие в последнее время другие события показывают, что формат переговоров остается неизменным, и этот конфликт в скором времени должен быть урегулирован на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности нашей страны. Территориальная целостность Азербайджана никогда не была, и сегодня не является и никогда не будет предметом переговоров. Поэтому мы и впредь останемся на своей принципиальной позиции. Надеюсь, что новое руководство Армении продемонстрирует конструктивность в своей политике, и наши земли в скором времени будут освобождены от оккупантов", - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.