Хулуси Акар: Сделан важный шаг по обеспечению стабильности

Министры обороны Турции и России подписали меморандум о создании совместного центра контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе

Министры обороны Турции и России подписали меморандум о создании совместного центра контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Как передает Report, меморандум в ходе видеоконференции подписали министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу.

Хулуси Акар подчеркнул, что сделан важный шаг для сохранения режима прекращения огня и стабильности в Нагорном Карабахе. Министр пожелал, чтобы деятельность в рамках договоренности была эффективной и полезной для региона.

Меморандум определяет задачи и принципы работы центра.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что документ был подписан вчера утром. "Сегодня утром было подписано соглашение о создании совместного турецко-российского центра мониторинга для наблюдения за прекращением огня. Этот центр будет создан в освобожденном регионе Азербайджана", - сказал он.