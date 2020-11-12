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Хулуси Акар: Сделан важный шаг по обеспечению стабильности

Хулуси Акар: Сделан важный шаг по обеспечению стабильности Министры обороны Турции и России подписали меморандум о создании совместного центра контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе
Нагорно-карабахский конфликт
12 ноября 2020 г. 01:21
Хулуси Акар: Сделан важный шаг по обеспечению стабильности
Хулуси Акар и Сергей Шойгу

Министры обороны Турции и России подписали меморандум о создании совместного центра контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Как передает Report, меморандум в ходе видеоконференции подписали министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу.

Хулуси Акар подчеркнул, что сделан важный шаг для сохранения режима прекращения огня и стабильности в Нагорном Карабахе. Министр пожелал, чтобы деятельность в рамках договоренности была эффективной и полезной для региона.

Меморандум определяет задачи и принципы работы центра.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что документ был подписан вчера утром. "Сегодня утром было подписано соглашение о создании совместного турецко-российского центра мониторинга для наблюдения за прекращением огня. Этот центр будет создан в освобожденном регионе Азербайджана", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Dağlıq Qarabağda atəşkəsin və sabitliyin qorunmasında önəmli addım atılıb"

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