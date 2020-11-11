Хулуси Акар: Продлившиеся 44 дня боевые действия будут обсуждать 44 года

Счастливо живи под трехцветным флагом, Азербайджан!

"От души поздравляю всех друзей и братьев от своего имени и имени Вооруженных сил Турции, Минобороны Турции".

Как передает Report, об этом сказал министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Нож уперся в кость. Азербайджан перешел в контрнаступление для освобождения своих земель от оккупации. Это наступление дошло до определенной точки и был получен результат. Вы завоевали имеющий поистине историческую ценность успех, который золотыми буквами впишется в азербайджанскую и турецкую истории. 44-дневное наступление остановилось, однако будьте уверены, о нем будут говорить 44 года. Это движение – пробуждение, мы увидели силу Азербайджанской армии. Мы увидели радость от победы в Баку, но не забывайте, что такая же была в Анкаре, Стамбуле, Измире. Это показатель нашего братства, того, что мы один народ. В таких движениях, достижениях наибольшие заслуги принадлежат нашим шехидам и ветеранам. Да упокоит Аллах души всех шехидов, отдавших жизни ради этого успеха. Есть раненые, желаю им выздоровления. Счастливо живи под трехцветным флагом, Азербайджан! Да здравствует Азербайджан! Да здравствует Турция!", - подчеркнул он.