Хикмет Гаджиев: Враг применял белый фосфор для поджога лесов в окрестностях Шуши

“То, что мы тут наблюдаем, еще раз подтверждает использование вооруженными силами Армении снарядов с белым фосфором".

“То, что мы тут наблюдаем, еще раз подтверждает использование вооруженными силами Армении снарядов с белым фосфором".

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сказал во время визита международных журналистов в Физулинский район.

“Представитель АНАМА предоставил подробную информацию. Вооруженные силы Армении и в других случаях использовали снаряды, начиненные фосфором. Мы еще в ходе боевых операций информировали, что ВС Армении широко применяют белый фосфор для поджога лесов в окрестностях Шуши. Вооруженные силы Армении широко пользовались белым фосфором не только в этих операциях, но и в апрельских боях 2016-го года. Основной целью были гражданские лица, гражданские объекты, посевные территории и даже ВС Азербайджана. Собираются данные, чтобы направить их в международные организации. Белый фосфор не считается химическим оружием, однако обладает очень вредными свойствами. При попадании в человеческий организм вызывает ожоги и смерть", - сказал он.