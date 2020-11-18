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Хикмет Гаджиев: Враг применял белый фосфор для поджога лесов в окрестностях Шуши

Хикмет Гаджиев: Враг применял белый фосфор для поджога лесов в окрестностях Шуши “То, что мы тут наблюдаем, еще раз подтверждает использование вооруженными силами Армении снарядов с белым фосфором".
Нагорно-карабахский конфликт
18 ноября 2020 г. 16:39
Хикмет Гаджиев: Враг применял белый фосфор для поджога лесов в окрестностях Шуши
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“То, что мы тут наблюдаем, еще раз подтверждает использование вооруженными силами Армении снарядов с белым фосфором".

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сказал во время визита международных журналистов в Физулинский район.

“Представитель АНАМА предоставил подробную информацию. Вооруженные силы Армении и в других случаях использовали снаряды, начиненные фосфором. Мы еще в ходе боевых операций информировали, что ВС Армении широко применяют белый фосфор для поджога лесов в окрестностях Шуши. Вооруженные силы Армении широко пользовались белым фосфором не только в этих операциях, но и в апрельских боях 2016-го года. Основной целью были гражданские лица, гражданские объекты, посевные территории и даже ВС Азербайджана. Собираются данные, чтобы направить их в международные организации. Белый фосфор не считается химическим оружием, однако обладает очень вредными свойствами. При попадании в человеческий организм вызывает ожоги и смерть", - сказал он.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Enemy used white phosphorus to burn forests around Shusha
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Düşmən Şuşa ətrafındakı meşələri ağ fosforla yandırıb”

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